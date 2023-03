Le gouvernement relance l'idée du chèque alimentaire, vieille promesse de Macron

Finira-t-il par voir le jour ? Le ministre de l'Économie Bruno Le Maire a indiqué ce lundi que le gouvernement allait expérimenter le "chèque alimentaire pour les plus modestes", un dispositif de soutien à la consommation ciblé qu'il cherche à mettre en place de longue date. Il a indiqué que l'expérimentation serait "lancée dans les tout prochains mois", alors que l'exécutif l'annonce depuis plusieurs années maintenant, sans concrétisation.

L'expérimentation du chèque alimentaire "se fera sur une base territoriale, sans doute le département, de façon à être au plus près des consommateurs et au plus près des producteurs agricoles également", a précisé le ministre de l'Économie.