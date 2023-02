Le panier anti-inflation du gouvernement a du plomb dans l'aile

Mi-janvier, le gouvernement avait annoncé travailler sur un panier anti-inflation d'une cinquantaine de produits de grande consommation, alimentaires et non-alimentaires mis en place à partir du mois de mars pour une durée de trois mois, pour amortir la hausse des prix. "L'une des possibilités, c'est d'avoir un panier de produits de première nécessité (…) que la grande distribution s'engagerait à vendre presque à prix coûtant", expliquait le ministère du Commerce, précisant qu'il s'agirait plutôt d'engagements volontaires des distributeurs que de dispositions législatives ou réglementaires.

Mais un mois après, il semblerait que les discussions patinent, voire que le gouvernement essaye de trouver une porte de sortie à cette proposition. Lundi, le ministre de l'Économie Bruno Le Maire avait déclaré sur BFMTV : "Je ne sais pas si (le résultat des discussions) sera un panier anti-inflation". "Ce sera ce que les distributeurs trouveront de plus utile et de plus efficace." "J'ai fixé le 15 mars comme date limite pour trouver ensemble une solution opérationnelle sur cette augmentation des prix alimentaires et des prix de grande consommation de manière générale", avait-il ajouté.