Pouvoir d’achat, réformes : ce qu’il faut retenir du discours d’Elisabeth Borne

Mais la question maintenant, c'est de savoir jusqu'où l’opposition et le gouvernement sont prêts à discuter. La première épreuve du feu aura lieu dans quelques jours avec la question du pouvoir d'achat. Sur la réforme des retraites, confirmée, le gouvernement pose une exigence : travailler plus longtemps. De quoi braquer d'emblée l'extrême droite et l'union des gauches. "Il ne suffit pas de répéter compromis dix fois de suite pour que ce soit effectif", affirme Marine Le Pen, présidente du groupe RN à l'Assemblée nationale. Élisabeth Borne a pourtant annoncé une réforme réclamée par l'opposition. Il s'agit de celle de l'allocation adulte handicapée qui ne devrait plus dépendre des revenus du conjoint.