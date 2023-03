Emmanuel Macron au 13H de TF1 : les premières réactions des Français

En apprenant la nouvelle, leur pause-déjeuner a tout de suite eu un goût plus amer. Le président l'a confirmé lors de son interview ce mercredi au JT de 13H, il souhaite bien l'entrée en vigueur de la réforme des retraites avant la fin de l'année. Cet agent machiniste de 48 ans va donc devoir travailler deux ans de plus à contrecœur. "Je pense que le peuple n'est pas écouté. On est déçus et en colère", estime-t-il quelques minutes après l'intervention du chef de l'État.