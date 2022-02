La proportion de maires n’ayant pas encore donné leur parrainage atteint-elle vraiment les 80% ?

Depuis une loi du 25 avril 2016, l’ensemble des élus habilités à parrainer un ou une candidate à la présidentielle (députés, sénateurs, maires, conseillers régionaux…) voient leur signature publiée sur le site du Conseil constitutionnel à raison de deux fois par semaine. Le décompte est donc fait "le mardi et le vendredi au fur et à mesure des réceptions des parrainages, et feront l’objet d’une publication finale par le Conseil constitutionnel", peut-on lire sur la page consacrée à la récolte des signatures.

Au dernier décompte arrêté jeudi 17 février, 8669 parrainages ont déjà été validés par le Conseil constitutionnel. Parmi eux, 5767 ont été donnés par des élus communaux ou intercommunaux : les maires de communes, de regroupements de communes ou d’arrondissements. En 2020, 34.888 maires se trouvaient inscrits au Répertoire national des élus (RNE), selon l’Association des maires de France (AMF). Ce qui signifie qu’en date du 17 février, seuls 16,53% des maires avaient donné officiellement leur signature à une personnalité politique pour qu’elle se présente à l’élection du 10 avril prochain. C’est donc moins que mentionné par Gaspard Koening, qui tablait plutôt sur une proportion de 20%.