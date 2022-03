Présidentielle 2022 : tout savoir pour faire sa procuration

Pour faire sa demande de procuration, rendez-vous sur le site "maprocuration.fr ". Il permet de remplir le dossier à l’avance et d’identifier la personne qui votera pour soi, en indiquant son numéro d’électeur. Ensuite, on prend la direction de la gendarmerie ou le commissariat, pour valider la demande par SMS ou par mail. "C'est un simple et je pense que c'est important", explique un Toulousain dans un commissariat.

Pour ceux qui ne sont pas adeptes d’Internet, ils peuvent remplir un formulaire papier. Au commissariat de Toulouse, un guichet dédié aux demandes de procurations a été mis en place. Dans la vidéo en tête de cet article, l'aide-soignante de la ville sait qu’elle ne pourra pas aller aux urnes le 10 avril prochain.