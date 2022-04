Présidentielle 2022 : Emmanuel Macron au 20H de TF1

Autre point sensible : la réforme des retraites. "Emmanuel Macron veut les augmenter de 4 % dès cet été. "Je souhaite aussi que la retraite minimale passe de 980 € par mois à 1 100 €, pour les nouveaux comme pour les actuels retraités. Pour financer ces mesures de justice, il est légitime de dire que l'on va travailler un peu plus longtemps. Mais cela doit se faire progressivement et intelligemment. On gardera la possibilité de partir plus tôt pour les carrières longues, on tiendra compte de la pénibilité", a-t-il repris. "On décalera l'âge légal de 4 mois par an. Ce qui veut dire qu'on atteindra les 65 ans en 2031. En 2027-2028, on atteindra 64 ans. Si on a réussi à rééquilibrer les choses à ce moment-là, on pourra avoir une respiration."