"Rien n'est joué dans cette campagne" : Edouard Philippe appelle le camp Macron à la prudence

"En dépit de sondages qui peuvent apparaître flatteurs, nous pourrions détourner Jean de La Fontaine et dire que tous les grands sondeurs vivent aux dépens de ceux qui les écoutent", a-t-il lancé, paraphrasant ainsi la fable du Corbeau et du Renard, face aux militants niçois, lors d'une réunion publique au Palais Nikaia. Étaient aussi présentes plusieurs figures de la majorité comme le président du groupe LaREM à l'Assemblée Christophe Castaner, le maire ex-LR de Nice Christian Estrosi, désormais soutien d'Emmanuel Macron, et les ministres Olivier Véran et Roselyne Bachelot.

"Si vous vous retranchez derrière les sondages pour vous rassurer, vous vous retranchez derrière du vide, une image qui ne correspond pas à ce qui sera demain et permet de penser que cela ne correspond même pas à aujourd'hui. Ce sont ceux qui votent qui décident, et pas ceux qui font, commentent ou commandent les sondages", a plaidé le fondateur du parti Horizons, qui forme l'aile droite de la majorité, alors que le spectre d'une forte abstention pèse sur le scrutin.