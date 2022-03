Présidentielle 2022 : "Emmanuel Macron est un vote de roulette russe", juge Marion Maréchal

Un programme qui fait parler. Jeudi, au cours d'une conférence de presse de près de quatre heures, le candidat Macron a présenté ses mesures pour les cinq prochaines années. Et elles ne plaisent pas à ses principaux opposants. Invitée de LCI ce vendredi, Marion Maréchal, co-fondatrice de l'Issep et soutien d'Éric Zemmour, estime que le projet du président sortant fait le grand écart avec celui mis en place durant son mandat.

"Il a présenté extrêmement tardivement son programme, avec beaucoup de déclarations générales et de mesures techniques dont on a du mal à ressortir la vision", estime la nièce de Marine Le Pen (voir vidéo en tête de cet article). "Cela démontre qu'Emmanuel Macron est un vote de roulette russe, sans mauvais jeu de mot. Sur un certain nombre de sujets majeurs, le Macron de 2021 n'est pas celui de 2017."