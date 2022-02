Emmanuel Macron profite-t-il des deniers publics pour faire campagne ?

Il est vrai qu’Emmanuel Macron multiplie les déplacements et les bains de foule. Mais des règles strictes existent pour délimiter ce qu’un président sortant, probablement bientôt candidat à sa réélection, peut faire ou ne pas faire avec l’argent public. Cela est en fait encadré par le Code électoral et en particulier par une décision du Conseil constitutionnel du 4 juillet 2013, qui avait été saisi par Nicolas Sarkozy : ce dernier s’était fait rejeter ses comptes de campagnes de 2012 au prétexte que huit événements n’y figuraient pas et aurait dû y être intégrés.

D’abord, le Conseil constitutionnel, "la date à laquelle le candidat a déclaré sa candidature n’est pas de nature à priver de leur éventuel caractère électoral les dépenses intervenues antérieurement à cette déclaration". En clair, qu'Emmanuel Macron se soit déjà déclaré ou non ne change rien. Depuis le 1er juillet 2021, la commission des comptes scrute tous les déplacements du président pourraient être imputés comme des dépenses de campagne.