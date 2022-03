Huit candidats, huit vérifications : notre fact-checking de l'émission "La France face à la guerre" sur TF1

Valérie Pécresse : peut-on envisager la réouverture de Fessenheim ? Ce serait très compliqué.

Dans le domaine de l'énergie, Valérie Pécresse plaide pour une plus grande indépendance de la France vis-à-vis de l'étranger. Lors de son intervention, elle a insisté sur la place centrale du nucléaire à ses yeux, tout en reconnaissant ne pas savoir "si on peut rouvrir Fessenheim". Une référence prudente aux propos de Marine Le Pen, qui avait quelques minutes plus tôt appelé de ses vœux une remise en marche rapide de la centrale alsacienne, fermée en 2020.

Serait-il possible de faire marche arrière et d'acter la réouverture de Fessenheim ? EDF, il y a quelques semaines, écartait cette idée d'un revers de main. "Dix ans d’études et de travaux non réalisés ne se rattrapent pas", constate l'entreprise. La faute notamment aux travaux de pré-démantèlement, déjà largement entamés et qui se révèlent non réversibles. L'Autorité de sûreté nucléaire (ASN), pour sa part, met en avant le fait que la centrale de Fessenheim n'a pas suivi les opérations de maintenance qui auraient été nécessaires pour garantir sa sûreté. Par ailleurs, elle n'a pas bénéficié du "programme d’améliorations post-Fukushima", déployé pour le reste du parc nucléaire français.