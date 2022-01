Présidentielle 2022 : "Bien sûr, je soutiens ma fille Marine", déclare Jean-Marie Le Pen sur LCI

Il sort de sa réserve et apporte son soutien à sa fille. "Bien sûr, je soutiens ma fille, qui est la candidate du Rassemblement national, c'est assez naturel", explique Jean-Marie Le Pen, ce dimanche 30 janvier, sur LCI. Le fondateur du Front national se prononce donc publiquement à la suite des défections qui perturbent la campagne de sa fille depuis plus d'une semaine. Et il relativise : "La trahison est une habitude en politique. Il ne faut pas s'étonner que certains pensent que leur intérêt se situe à côté de celui qu'ils assumaient jusque-là", poursuit-il.