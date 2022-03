Présidentielle : "Je suis prête, parce que j'ai un projet qui est sérieux", déclare Marine Le Pen au 20H de TF1

Pour le moment, Marine Le Pen est donnée autour de 20% des intentions de vote par les sondages et bénéficierait d'une bonne dynamique, malgré une campagne perturbée par la guerre en Ukraine et sa proximité affichée antérieurement avec Vladimir Poutine. Elle se qualifierait donc pour le second tour contre Emmanuel Macron, rejouant le match de la campagne présidentielle de 2017.