Présidentielle 2022 : l’élection au cœur de toutes les conversations

Mais la politique n'est pas le seul sujet qui préoccupe les Français en ce lundi de Pâques. Sur les étals, tout le monde a également les yeux rivés sur les étiquettes, conséquence de la hausse fréquente des prix des fruits et légumes. "Il y a des choses qui coûtent de plus en plus cher, on peut comprendre. Mais bon, on fait avec ce qu'on a", nous affirme un passant. Politique, pouvoir d'achat et chocolats, un trio de Pâques à manier avec précaution en famille, pour ne pas risquer l'indigestion.