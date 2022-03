Présidentielle 2022 : la campagne officielle est lancée

Ils collent leurs premières affiches de la journée, les premières de la campagne, et ça se fait au pas de course. Pour cette petite équipe, il y a 250 emplacements à coller dans ce secteur de la Haute-Garonne. Dix minutes pour coller douze portraits, plus douze petits encarts, ça fait 6 000 affiches à disposer dans un ordre précis. "Il y a un ordre d'affichage, voilà bien déterminé, le format également. Il y a un format (...), qui doit rentrer exactement dans les encarts", affirme Joseph Belda.