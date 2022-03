Guerre en Ukraine : pour Valérie Pécresse, "l'Europe a fait preuve de naïveté" face à Vladimir Poutine

Pour Valérie Pécresse, "il y avait des signes avant-coureurs que Vladimir Poutine voulait affaiblir l'Europe et la France" et, pour éviter le conflit, il aurait fallu, selon elle, un "dialogue beaucoup plus soutenu avec Vladimir Poutine". "La réponse a été trop tardive et solitaire", a-t-elle estimé, avant d'ajouter : "le temps de la naïveté est terminée avec Vladimir Poutine".