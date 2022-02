Présidentielle 2022 : le match des solutions des candidats sur le pouvoir d’achat

Pour le pouvoir d'achat, une autre solution serait d'agir sur les dépenses des Français sur la facture énergétique. En pleine flambée des prix, chaque candidat y va de sa proposition. Yannick Jadot propose un chèque de 400 euros pour les six millions de familles qui sont les plus en difficulté. Marine Le Pen, elle, estime que la TVA doit baisser de 20 à 5,5% pour le fioul, le gaz, l'électricité, les carburants. Promesse 350 euros d'économie par an et pour tout le monde.