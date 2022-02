Présidentielle 2022 : les Français boudent la campagne

À Clisson (Loire-Atlantique), la campagne a commencé, mais il y a comme un parfum d’indifférence. "On le constate quand on fait du porte-à-porte, on sait que les gens sont hésitants, ils s’interrogent, ils sont perdus", a témoigné Michel Gouty, militant La France insoumise. Et pourtant, à Clisson, en 2017, plus de 86% des habitants ont voté au premier tour de l’élection présidentielle. C’était neuf points de plus que la moyenne nationale. Mais cette année, c'est différent.