Présidentielle 2022 : les grands moments du débat

Sans surprise, les moments de désaccord ont été nombreux, notamment lorsqu'il a été question de la guerre en Ukraine. Très vite, les liens de Marine Le Pen avec le pouvoir russe ont été dénoncés par son adversaire. Et pour la candidate du RN, la retraite à 65 ans est une injustice absolument insupportable. À chacun son projet et sa petite phrase : lui sur les chiffres du chômage et elle sur l'écologie.