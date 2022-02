VIDÉO - "Je ne suis pas surprise" : Marine Le Pen réagit sur LCI au ralliement de Nicolas Bay à Éric Zemmour

Plus tôt dans l'émission, la candidate du Rassemblement national avait indiqué que Nicolas Bay ne "pouvait pas" rester à ses côtés, l'accusant de "saboter de l'intérieur" sa campagne. "À partir du moment où les gens se tiennent mal et sont déloyaux...", justifiait la députée RN. "Pourquoi rester dans la campagne le plus longtemps possible et finir par faire un cinéma et partir ? Je trouve cela déplorable et impardonnable. Des comportements comme cela poussent les gens à arrêter de voter. [...] Nicolas Bay, je lui ai fait sa carrière."