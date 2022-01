VIDÉO - "Mon principal concurrent, c’est le non-parrainage" : la recherche des 500 signatures, une épreuve pour les petits candidats

Pas si facile de devenir candidat. Trois appels en dix minutes… "Deux fois sur trois, c’est le répondeur donc c’est vite fait", déplore le philosophe et candidat Gaspard Koenig, fondateur du mouvement "Simple". En trois semaines de campagne, la récolte est maigre : une centaine de promesses seulement contre les 500 signatures nécessaires pour devenir officiellement candidat. "Il y a des gens qui promettent et qui, finalement, ne vont peut-être pas envoyer ou mal envoyer ou envoyer trop tard. Et c’est normal que quand on se lance et qu’on lance un nouveau parti, ce soit doublement ou triplement plus difficile que pour les autres parce qu’on est un nouvel entrant et qu’il faut qu’on fasse nos preuves", souligne-t-il.