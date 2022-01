Présidentielle 2022 : Valérie Pécresse doit "cibler davantage Marine Le Pen", selon Jean-Pierre Raffarin

Au coude à coude dans les sondages, Valérie Pécresse et Marine Le Pen apparaissent aujourd'hui en concurrence dans les sondages pour affronter Emmanuel Macron au second tour de la présidentielle. Invité ce mardi soir sur LCI, Jean-Pierre Raffarin, qui ne cache pas sa sympathie pour la candidate républicaine, estime qu'il est nécessaire qu'elle "crédibilise sa présence au second tour". Pour l'ex-Premier ministre, cela passe notamment par le fait de "cibler davantage Marine Le Pen".