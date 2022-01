"Je préfère avoir un autre jockey" : pourquoi Gilbert Collard a lâché Le Pen pour Zemmour

Pourquoi Gilbert Collard n'a l'a-t-il donc pas prévenue ? "C'est un secret entre elle et moi. Si elle me cherche, elle va me trouver. Elle sait très bien pourquoi je ne l'ai pas appelée", a rétorqué l'eurodéputé ex-RN sur LCI, lundi 24 janvier. "Qu'elle ne vienne pas faire la donneuse de leçon de morale, parce que c'est elle qui m'a appris cette morale. Maintenant, vous ne me ferez rien dire contre Marine Le Pen ni contre le Rassemblement national. Marine est une femme courageuse qui ne mérite pas que je la critique. Je ne la critiquerai pas", a-t-il ajouté, affirmant être prêt à être calomnié par les membres de son ancien parti. "Ils peuvent me crucifier sur la croix médiatique. J'endurerai silencieusement."