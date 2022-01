VIDÉO - Présidentielle : qui est Hélène Thouy, la candidate du Parti animaliste ?

"Dans le cadre de ma pratique professionnelle, je me suis aperçue que les animaux n’étaient pas assez défendus par le droit et que les tribunaux étaient aussi souvent défaillants lorsqu’il fallait défendre les animaux. Et qu’il fallait donc aller sur le terrain politique pour modifier les lois si on voulait changer les choses", explique-t-elle.

Il y a cinq ans, Hélène Thouy a ainsi créé le Parti animaliste, une formation ni de droite, ni de gauche, et qui vit essentiellement de dons. Pour l’heure, il enregistre 5000 adhérents et quelques centaines de militants très actifs. Parmi ses propositions : fin de l’élevage intensif en cinq ans, fin de la chasse de loisirs, interdiction de la corrida, fermeture des zoos, création d’un ministère de la cause animale... mais rejet de toute action violente ou d’infraction.

Selon le dernier sondage de l'Ifop-Fiducial pour LCI, Paris-Match et Sud Radio, Hélène Thouy se hisse à 0,5% des intentions de vote, au même titre que Nathalie Arthaus et Philippe Poutou. La candidate à l'Élysée estime ne pas faire de l’ombre au parti écologiste EELV de Yannick Jadot, ciblant plutôt des abstentionnistes, et ne veut dans tous les cas pas lui tendre la main. "Il n'y aura pas d'alliance en 2022. Ni à la présidentielle ni aux législatives", avait-elle prévenu dans les colonnes du Journal du Dimanche, estimant que "comme tous les autres partis, les Verts ne sont pas ambitieux sur la question animale".