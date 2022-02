Insulté après avoir rallié Emmanuel Macron, Eric Woerth se félicite du "soutien" de Nicolas Sarkozy

"J'ai aussi reçu des injures très dures sur mon nom à consonance allemande, du genre, on sait ce que tu aurais fait pendant la guerre (...) on est dans un monde assez brutal, révèle l'élu. Et puis, j'ai aussi eu beaucoup de courriers ou de tweets de soutien, des messages de compréhension." Dans le lot, l'un d'entre eux a compté plus que les autres : celui de Nicolas Sarkozy. L'ancien chef d'État qui, n'a toujours pas révélé son soutien pour l'échéance présidentielle, a maintenu son appui pour son ancien ministre. "Il a dit qu'il était mon ami et qu'il me soutenait personnellement", raconte Éric Woerth. Pour le reste, "je ne sais pas ce qu'il fera ni où il ira."