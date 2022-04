Présidentielle 2022 : semaine décisive pour Emmanuel Macron et Marine Le Pen

Dernier déplacement avant une mise au vert pour Marine Le Pen. La candidate était entourée de partisans ce matin sur le marché de Saint-Pierre-en Auge dans le Calvados. Mais quand un militant pro-Macron l'interpellait sur le financement de ses réformes sociales, cela sonnait comme une dernière répétition avant le débat de mercredi soir. "Vous avez creusé la dette, parce que vous avez fait des cadeaux aux plus riches eux et écrasé les plus pauvres", a-t-elle répondu.