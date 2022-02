Valérie Pécresse propose "une règle d'or budgétaire et fiscale" inscrite dans la Constitution

Réduire la dette ? "C'est ce que je vais faire", insiste la candidate des Républicains. "Le "quoi qu’il en coute" (adopté par le gouvernement pour aider les entreprises et salariés pendant la crise sanitaire) a couté beaucoup plus cher qu’il aurait dû", martèle-t-elle. "On aurait dû éteindre la crise sans dépenser autant. On a 1000 milliards d'euros de dette de plus qu'il y a 10 ans. C'est très inquiétant pour la France". Mais plus encore, selon la présidente de l'Île-de-France, "pour nos enfants. Ce sont des impôts différés qui vont être colossaux."