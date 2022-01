Présidentielle 2022 : Yannick Jadot défend une écologie "tout le contraire" de punitive

Invité de Partie de campagne au 20H de TF1, Yannick Jadot a déroulé son programme pour l'élection présidentielle à venir. "C'est tout le contraire" d'une écologie punitive, a affirmé l'eurodéputé. "Au contraire, je pense que tous les citoyens ont envie d’agir sur le climat aujourd’hui. C’est quand même la principale menace qui pèse sur l’humanité", met-il en avant. "Chaque jour quasiment, on assiste à un événement climatique extrême", rappelle encore l'élu. "Ce qui nous punit aujourd’hui c’est la pollution de l’air, qui fait 100.000 morts par an dans notre pays. Ce qui nous punit, c’est aussi la malbouffe et le réchauffement climatique", lance le candidat, arrivé en seconde position à la primaire populaire.