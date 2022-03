Présidentielle : 24 heures avec Jean Lassalle

Cela fait six mois qu'il est en campagne, sans parti politique et avec une équipe d'une dizaine de personnes. Remplir les salles et donc une mission difficile, même quand on s'appelle Jean Lassalle. Le soir de notre rencontre, une trentaine de personnes, guère plus, pour écouter son programme : 3 milliards d'euros par an pour les campagnes, le recrutement 6 000 policiers et gendarmes. Pour financer tout cela, il suffirait de taxer les multinationales.