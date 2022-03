Atteindre les 5%, désormais seul objectif d'Anne Hidalgo

Pourtant, parmi les cadres, certains y croient encore. "5% c'est atteignable", assure l'un d'eux à l'AFP. "C'est même souhaitable, on ne peut pas donner le signal de l'anéantissement de la gauche sociale." "L'enjeu, c'est d'imposer nos valeurs et d'aller chercher les 5%", avoue un autre, car "je ne vois pas comment on peut passer de 2-3% à 10%". Jean-François Debat, maire PS de Bourg-en-Bresse et membre de l'équipe de campagne de la candidate, estime que "le vrai sondage, c'est le 10 avril. Il y a toujours une part d'électeurs de gauche très indécis. Il faut mobiliser ceux qui n'ont pas l'intention de voter Emmanuel Macron ni Jean-Luc Mélenchon".