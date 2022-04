Débats présidentiels : ces phrases cultes qui ont marqué les Français

Des petites phrases qui ont marqué leur temps. Les débats présidentiels de l'entre-deux-tours ont laissé des répliques mémorables. Et cela dès le premier débat présidentiel télévisé, qui se tenait en 1974 avec Valéry Giscard D’Estaing et François Mitterrand. Tous les Français étaient devant leur écran quand une tirade a tout changé. "Je trouve toujours choquant et blessant de s'arroger le monopole du cœur. Vous n'avez pas Monsieur Mitterrand le monopole du cœur. Vous ne l'avez pas", lance Valéry Giscard d'Estaing à son adversaire.

Près de 38 ans plus tard, rien n’est oublié. L'équipe de TF1 est allée à Nice pour recueillir vos souvenirs les plus marquants de ces débats d'entre-deux-tours. "C'étaient des débats qui étaient animés. À l'époque, il n'y avait que ça pour savoir ce qu'il se passait lors des élections", raconte un Niçois dans le reportage en tête de l'article. Un autre passant se souvient : "En 1974, c'était vraiment la première fois qu'on assistait à un débat télévisé à l'américaine comme ça, et ça nous a vraiment passionné. Et puis sept ans plus tard, Mitterrand a pris sa revanche".