Présidentielle de 2022 : "Dès le mois de septembre j’ai fait du pouvoir d’achat le centre de ma campagne", déclare Marine Le Pen au 20H de TF1

Le programme de Marine Le Pen est en grande partie axé au pouvoir d'achat des Français. Si elle est élue, elle va réduire drastiquement la TVA. Mais serait-ce une baisse pour tout le monde, pour ceux qui gagnent le Smic et ceux qui sont riches ? "Dès le mois de septembre j’ai fait du pouvoir d’achat le centre de ma campagne », explique-t-elle, affirmant qu’elle rendra entre 150 et 200 euros par mois et par ménage aux Français.