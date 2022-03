Présidentielle : Emmanuel Macron candidat

Après un quinquennat au pouvoir, le président y dresse aussi la liste de ses priorités pour les cinq prochaines années. Travail, innovation, santé... Sans entrer pour autant dans le détail de propositions concrètes. "La priorité sera donnée à l'école et à nos enseignants, qui seront plus libres, plus respectés et mieux rémunérés", a précisé le chef de l'État. Cette lettre sera publiée demain dans la presse quotidienne régionale. Le but est de toucher largement les Français. Un format imposé aussi par le contexte international.