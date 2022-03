Présidentielle : Emmanuel Macron dévoile son programme

Le versement des aides sociales, RSA, primes d'activités, aides aux logements et allocations familiales serait par ailleurs automatisé. Cela concernerait 20 millions de Français. Emmanuel Macron veut aussi réformer les droits de succession en facilitant les transmissions directes entre parents et enfants, mais aussi avec les grands-parents. Comme le propose Marine Le Pen, Eric Zemmour ou Valérie Pécresse. En plus du report de l'âge de la retraite à 65 ans, vous retrouverez des propositions de droite que le candidat assume.