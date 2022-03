Présidentielle : ils vont voter pour la première fois

Leur carte électorale est presque neuve. Ces étudiants de Montpellier (Hérault) ont entre 18 et 20 ans, et dans une dizaine de jours, ils voteront pour la première fois à une élection présidentielle. Tous se rendront aux urnes, mais à qui offrir son bulletin ? L’enjeu est de taille : choisir entre les douze candidats, pour les cinq prochaines années. « C’est difficile de choisir et de se positionner, parce qu’on n'a encore que 19 ans. Et c’est nos premières élections, surtout présidentielle, c’est un enjeu super important » affirme un des étudiants.