Présidents : dans les coulisses de Brégançon

Le général de Gaulle est le premier chef de l'État à y dormir en 1964. Sur place, il passe une nuit cauchemardesque à cause des moustiques et du lit trop petit pour son 1,92 mètre. En 1968, l'édifice militaire est devenu la résidence officielle des présidents. Et c'est le début anecdotes présidentielles, notamment avec François Mitterrand qui reçoit le maire de Fréjus, pantoufles aux pieds.