Prix de l’essence : à chaque parti sa solution

Avec 2,20 euros le prix du gazole dans une station essence, c'est la consternation à la pompe. Pour répondre au problème, le gouvernement compte sur la remise de 18 centimes jusqu'en août et un dispositif ciblé sur les gros rouleurs. Une solution à laquelle le groupe des Républicains refuse d'adhérer. "Si on arrive à un compromis pour arriver à 1,50 euro le litre en diminuant les taxes, dans ce cas, nous voterons sinon non", estime Pierre-Henri Dumont, député LR du Pas-de-Calais.