VIDÉO - Éric Dupond-Moretti : un garde des Sceaux devant la justice pour prise illégale d'intérêt

Le garde des Sceaux était en déplacement dans le Vaucluse ce vendredi 28 juillet quand la décision est tombée par communiqué. "La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par le ministre qui est renvoyé devant la Cour de justice de la République (CJR) pour y être jugé", indique le document. Eric Dupond-Moretti est soupçonné de prise illégale d'intérêt. Deux syndicats de magistrats l'accusent d'avoir abusé de sa position de garde des Sceaux pour régler des comptes avec des magistrats auxquels il s'était opposé dans sa première vie d'avocat.

Interrogé sur cette affaire lors de son déplacement, celui qui encourt jusqu'à cinq ans de prison et 500.000 euros d'amende a estimé qu'il répondrait aux accusations "le moment venu", assurant être pour le moment "à la tâche" au sein du ministère de la Justice. Une ligne de défense suivie par ses avocats qui se félicitent de la tenue d'un "véritable procès". "Il va pouvoir faire valoir son argumentaire et démontrer qu'il est parfaitement et entièrement innocent des délits qu'on lui reproche", affirme Me Patrice Spinosi, son avocat, dans le reportage du 20H en tête de cet article.