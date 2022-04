Procurations : il est encore temps !

Ça, c'était avant : les formulaires papiers, les heures d'attente au commissariat... Aujourd'hui, la procédure est simplifiée. Un ordinateur suffit. La demande se fait en ligne sur le site internet maprocuration.gouv.fr. Il vous faut le numéro d'électeur de la personne qui votera pour vous, ainsi que sa date de naissance. Si vous n'avez pas ces éléments, son nom, ses prénoms, et la commune où elle vote suffiront. En quelques clics, vous choisissez le scrutin et la durée de validité de votre procuration. Et vous envoyez votre formulaire.