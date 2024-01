VIDÉO - Professeurs absents : après la bronca, la ministre de l'Éducation tente d'éteindre la polémique

Amélie Oudéa-Castéra a déclenché une polémique sur la scolarisation de ses enfants dans le privé. En mettant en cause l’absentéisme des professeurs du public, elle a déclenché la colère du monde de l'éducation. La nouvelle ministre s'est excusée ce samedi 13 janvier, après-midi.

Un mea-culpa qui doit lui permettre de se racheter auprès du monde de l'éducation. Face à la bronca née de ses explications sur la scolarisation dans le privé de ses enfants, la nouvelle ministre de l'Éducation, Amélie Oudéa-Castéra, a tenté samedi 13 janvier de rassurer les enseignants du public en leur promettant qu'elle serait "toujours à leur côté". "Mes propos ont pu blesser certains enseignants de l’enseignement public, ce que je regrette", écrit-elle dans une déclaration écrite transmise samedi à l'AFP, pour déminer la première polémique de l'ère Gabriel Attal, rattrapé par l'école, une "cause" qu'il a emmenée avec lui à Matignon.

Objectif : 15% d'absences remplacées

À peine nommée, la ministre de l'Éducation a attisé vendredi la colère généralisée des syndicats enseignants en justifiant sa décision de transférer ses enfants vers le privé par sa "frustration" devant les "paquets d'heures qui n'étaient pas sérieusement remplacées" dans le public. Des propos tenus lors de son premier déplacement, aux côtés de Gabriel Attal, son prédécesseur.

Confiant en avoir "eu marre, comme des centaines de milliers de familles", celle qu'on surnomme "AOC" a confirmé, comme évoqué par Mediapart, avoir opté pour le collège-lycée Stanislas, un prestigieux établissement privé catholique proche de chez elle, à Paris. Ce collège-lycée fait l'objet d'une investigation lancée début 2023 par l'Inspection générale après des accusations de dérives homophobes et sexistes relayées dans la presse.

Le Snes-FSU, premier syndicat du secondaire déjà crispé par le fait que la ministre ait aussi en charge les Sports, et donc la sensible préparation des Jeux olympiques de Paris, a aussitôt dénoncé des "propos lunaires et provocateurs, contre le service public d'éducation". Le Fnec-FP-FO a dénoncé un "mépris insupportable" et appelé à une grève et à "manifester sous les fenêtres" du ministère le 25 janvier.

Pour tenter d'éteindre la polémique, la ministre a expliqué dans sa déclaration que "l’année scolaire dernière, 15 millions d’heures n’étaient pas remplacées. C’est autant de pertes de chances pour notre jeunesse et son éducation". "Ce problème, nous en avons fait un combat. En passant déjà de 5 à 15% d’absences remplacées", écrit-elle.