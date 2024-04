VIDÉO - Projet de loi sur la fin de vie : "Le patient est acteur à tous les stades", assure Catherine Vautrin sur TF1

Grande réforme sociétale du second quinquennat d'Emmanuel Macron, le projet de loi sur la fin de vie arrive, mercredi 10 avril, en Conseil des ministres. Invitée de "Bonjour ! La Matinale TF1", la ministre du Travail, de la Santé et des Solidarités, Catherine Vautrin, a vanté "un texte particulièrement équilibré". Elle a insisté sur le rôle central du patient, "l'acteur de cette décision à tous les stades".

C'est un dossier hautement sensible qui s'invite au sommet de l'État. Alors que le Premier ministre, Gabriel Attal, a annoncé le 30 janvier, lors de sa déclaration de politique générale, qu'un texte sera examiné "avant l'été" 2024, le projet de loi sur la fin de vie va être présenté, mercredi 10 avril, en Conseil des ministres.

Jugé tiède par certains, mais dangereux par d'autres, il prévoit d'encadrer, très strictement, une "aide active à mourir" réservée aux patients majeurs, nés en France ou résidant de longue date dans l'Hexagone, ayant tout son discernement, ressentant des souffrances intolérables, physiques ou psychologiques, impossibles à traiter, avec un pronostic vital engagé à court ou moyen terme.

"C'est un état de santé qui conduit un patient à demander potentiellement une aide à mourir", a confirmé la ministre du Travail, de la Santé et des Solidarités, Catherine Vautrin, invitée d'Adrien Gindre dans "Bonjour ! La Matinale TF1". "Il a d'abord une réflexion de deux jours. On lui propose des soins palliatifs, s'il n'est pas en soins palliatifs. Et à ce moment-là, il rencontre un médecin, je dis bien un médecin, qui n'est pas de son entourage et avec lequel qui n'a aucun lien familial."

Le patient, rien que le patient Catherine Vautrin, ministre du Travail, de la Santé et des Solidarités

Celui-ci "est chargé de faire une expertise pour voir s'il répond aux conditions" d'accès à l'aide active à mourir. "Ce médecin doit consulter un médecin de spécialité et doit aussi interroger un paramédical", a-t-elle détaillé. "Il s'entretient avec ces deux professionnels, qui sont précisément cités dans le texte de loi. Ensuite, c'est le médecin qui rend son avis. Il peut le rendre dans un délai de 15 jours au plus. À ce moment-là, le patient sait s'il est éligible ou pas. S'il n'est pas éligible, la procédure s'arrête. Pour autant, il peut faire un recours. S'il est éligible, la procédure continue."

Alors que, selon une étude de la Société française d'accompagnement et de soins palliatifs (SFAP), parue mardi 9 avril dans La Croix, 80% des professionnels adhérents "refuseraient de prescrire, fournir, préparer et/ou administrer un produit létal (plus de 60 % chez les non-adhérents)", Catherine Vautrin a rappelé l'existence d'une clause de conscience dans le texte de loi. "Un médecin peut la faire jouer. À ce moment-là, il faut mettre le patient en contact avec un autre médecin pour pouvoir l'accompagner. Il ne faut pas oublier que, ce qui est prévu, c'est que le patient peut s'administrer lui-même le produit létal. Pour autant, il y a toujours dans son environnement la présence d'un médecin parce qu'il peut en avoir besoin dans le cadre de cette procédure. Par exemple, s'il fait une fausse route."

"À ce stade, le texte est particulièrement équilibré (...) qui consacre deux idées majeures", a jugé la ministre de la Santé. "Le patient, rien que le patient, parce que c'est lui qui est l'acteur de cette décision à tous les stades, d'où l'importance qu'il est tout son discernement pour, à chaque phase, pouvoir dire, réitérer, jusqu'au moment où il va prendre la potion létale. Il peut évidemment dire à ce moment-là qu'il a finalement réfléchi et que c'est non. L'autre acteur, c'est effectivement le médecin qui fait l'expertise."