Projet de loi immigration : "Du pour et du contre", Sébastien Chenu évasif sur le vote par le RN de la motion de rejet

L'Assemblée nationale examine à partir de ce lundi 11 décembre le très controversé projet de loi immigration, porté par le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. La tenue des débats est toutefois menacée par une motion de rejet déposée par les écologistes, qui pourrait, si elle est votée, interrompre l'examen du texte. Invité d'Adrien Gindre sur LCI, le député du Nord, Sébastien Chenu, entretient le suspense autour du vote du Rassemblement national, avant l'ouverture de la séance.

Y aura-t-il un débat à l'Assemblée nationale ? Après des mois de rebondissements, le très controversé projet de loi immigration, emblématique des difficultés d'un gouvernement sans majorité absolue, arrive dans l'hémicycle, lundi 11 décembre. Mais, avant même l'ouverture des débats, il est menacé par une motion de rejet préalable, défendue par les écologistes. Si les oppositions venaient à faire bloc autour de cette motion, l'examen du texte serait immédiatement interrompu.

Ce scénario catastrophe, redouté par le gouvernement, et le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui s'est fortement engagé sur ce projet de loi marqueur du second quinquennat d'Emmanuel Macron, est entretenu par le RN et LR. Et le suspense va durer quasiment jusqu'à l'ouverture de la séance publique. "Le Rassemblement national va se prononcer dans l'après-midi. Nous allons débattre entre députés (...) et nous allons déterminer notre position", a confirmé sur LCI le député RN du Nord, Sébastien Chenu, affirmant que la décision de voter ou non la motion n'est pour l'heure pas actée.

Une position attentiste que le porte-parole du RN a défendue, notant "du pour et du contre des deux côtés". "Ne pas voter la motion de rejet et permettre au texte de se dérouler, c'est pouvoir pendant 15 jours développer nos arguments et exprimer nos positions devant les Français sur ce texte qui nous semble ne pas être tout à fait à la hauteur, et même porter en lui de graves difficultés supplémentaires pour la politique migratoire de la France", a-t-il expliqué. À l'inverse, "voter la motion de rejet, c'est évidemment se débarrasser immédiatement de ce texte à l'Assemblée nationale, qui a été détricoté par rapport au texte du Sénat. On reviendrait sur le texte du Sénat, qui irait dans une commission mixte paritaire (...) pour être retravaillé."

Si tel est le cas, "ce serait un déni de démocratie", a averti sur Europe 1 Gérald Darmanin. "Ce n'est pas le gouvernement qui utilise le 49.3 toutes les semaines, qui empêche les députés de débattre, qui peut ensuite donner des leçons aux députés en disant qu'il faut débattre", a réagi Sébastien Chenu. "Le gouvernement nous a habitués à bâillonner le Parlement. Là, il vient nous dire il faut débattre. Nous, ce ne sont pas eux qui vont nous dire ce qu'il faut faire. Les députés sont des gens libres. Je note qu'il a des avantages et des inconvénients des deux côtés. Rien n'est très grave dans un sens ou dans un autre. Nous pouvons assumer les deux positions sans aucun problème. (...) Sur le fond, là en revanche, on n'assume pas deux positions."