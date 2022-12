Projet de loi sur l'immigration : un titre de séjour pour les métiers en tension fait débat

De quels emplois parle-t-on ? La dernière liste de métiers en manque de main d’œuvre remonte à 2021. On y trouve, entre autres, les bouchers, les charpentiers, les employés d'aide à domicile et les ouvriers du bâtiment. Cette liste est en cours de révision avec les partenaires sociaux. Et devraient y figurer bientôt : l’hôtellerie, la restauration, la petite enfance et le secteur du nettoyage.