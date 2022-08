Propos polémiques sur "l'antisémitisme" de l'extrême gauche : Eric Dupond-Moretti "ne regrette rien"

Eric Dupond-Moretti persiste et signe. Le ministre de la Justice a assumé mercredi les propos tenus la veille et visant la Nupes, ou du moins sa principale composante, LFI. Lors des questions au gouvernement à l'Assemblée, il avait dénoncé un "antisémitisme" de "l'extrême gauche", poussant les députés de la Nupes à quitter l’hémicycle. Eric Dupond-Moretti faisait notamment référence à une proposition de résolution controversée de certains députés de gauche accusant Israël "d’apartheid" et appelant à soutenir le boycott des produits israéliens.