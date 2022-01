Psychodrame familial au RN : Jean-Marie Le Pen en arbitre ?

Au lendemain d'une journée noire pour le RN, rien n'est encore sûr. En Espagne, Marine Le Pen voulait montrer sa capacité à trouver de nouveaux alliés en Europe, mais la fête est vite gâchée. Interrogé par la presse, Nicolas Bay refuse de dire publiquement son soutien. Règlement de compte quelques minutes plus tard en coulisse, avec une conseillère de la candidate : "On t'emmène à Madrid et tu veux te barrer ? Tu n'es rien sans Marine (...) Barre-toi maintenant plutôt que de bouffer le plus longtemps possible au râtelier !". Nicolas Bay lui a réponde : "Je ne te demande pas ton avis (...) Ta gueule !". Des mots durs, dans un contexte où les défections se multiplient ces derniers jours.