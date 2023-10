À l'Assemblée, les punaises de lit deviennent un sujet politique

La psychose s'installe dans les foyers et les médias. Alors que la prolifération des punaises de lit se poursuit en France, notamment en Ile-de-France, les députés ont décidé de s'emparer du sujet. "Avec nos collègues des groupes Démocrate et Horizons (alliés de la majorité à l'Assemblée nationale, ndlr) nous avons décidé de faire de ce sujet une priorité", a déclaré le chef des députés Renaissance Sylvain Maillard ce mardi en conférence de presse à l'Assemblée nationale, évoquant un "fléau". Avec son groupe et ses alliés, ils déposeront un texte "début décembre", qui sera le premier de leur niche parlementaire, a-t-il annoncé.