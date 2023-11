Que pourrait changer la loi immigration, actuellement discutée au Sénat ?

Éloigner plus d’étrangers sans-papiers et plus rapidement. Voilà une des promesses du gouvernement, qui veut faciliter les expulsions. Quand il y a un risque de trouble à l'ordre public, l'État pourra prononcer plus facilement des mesures d’éloignement contre certains étrangers, jusque-là protéger. "Les délinquants étrangers qui sont arrivés sur le territoire français avant l'âge 13 ans, aujourd'hui, on ne peut pas les expulser. Pareil pour ceux qui sont mariés en France ou ayant des enfants français, ça, on ne pouvait pas. Donc la loi va permettre de changer ça", nous explique Laurent Iacovelli, sénateur Renaissance des Hauts-de-Seine.