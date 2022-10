Que signifie le geste effectué par Sandrine Rousseau à l'Assemblée nationale ?

Ce geste, effectué bras tendus au-dessus de la tête et mains formant un triangle, représente un vagin. Il s'agit d'un symbole féministe apparu dans les années 1970 et repris depuis partout dans le monde. L'actrice et activiste féministe italienne Giovanna Pala aurait été la première à faire ce geste en public à Paris en 1972, reproduisant une illustration de la couverture du Torchon brûle, journal édité par le Mouvement de libération des femmes (MLF) entre 1971 et 1973. Sandrine Rousseau a d'ailleurs tweeté une photo de ce numéro quelques minutes après avoir fait son geste dans l'hémicycle, dénonçant au passage les "postures politiciennes d'un groupe politique incapable de mettre 1 milliard sur la table pour la lutte contre les violences".