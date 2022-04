Quel est l’agenda d’Emmanuel Macron cette semaine ?

Le nouveau mandat du président ne débutera qu'après l'investiture, qui doit se dérouler au plus tard le 13 mai. Un début de second mandat marqué aussi par la formation du nouveau gouvernement en charge d'entrée de jeu de s'occuper des dossiers prioritaires : éducation, santé et pouvoir d'achat. Des consultations et des réformes lancées immédiatement alors qu'il reste sept semaines avant les législatives.