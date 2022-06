Comment fonctionnent les élections législatives ? Le 20H vous répond

À quelles conditions un candidat est-il qualifié pour le second tour ? Il doit obtenir un nombre de voix au moins égal à 12,5% des électeurs inscrits. "Voilà pourquoi il y a souvent des triangulaires, c’est-à-dire trois candidats qualifiés pour le second tour des législatives". Le soir du second tour, le 19 juin, ce sera le candidat avec le plus grand nombre de voix qui l’emportera.

Un candidat peut-il être élu dès le premier tour ? Oui, à deux conditions : qu’il obtienne la majorité absolue des voix et que ces voix représentent au moins le quart des électeurs inscrits. Vous pourrez retrouver l’ensemble des résultats provisoires à partir de 20H sur ce site.